В понедельник ожидаются дожди и грозы
Общество | 15 мая 2017 года, 07:36
В понедельник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Самые сильные ливни пройдут во второй половине дня и вечером в центральной и восточной части страны.
Ветер будет дуть с запада, во второй половине дня с севера. Скорость порывами достигнет 15 метров в секунду.
Температура ночью составит +6..+12 градусов, днем +16..+21, на побережье местами до +11 градусов.
В Риге также ожидаются кратковременные дожди. Днем будет до +20 градусов, а к вечеру с переменой ветра воздух остынет до +12 градусов.