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Если в Латвии сохранится нынешняя практика по уровню рождаемости, смертности и числу эмигрантов, то неизбежно, что в недалеком будущем латышей в стране не останется. Такое мнение выразил демограф, руководитель рижского бюро Международной организации по миграции Илмарс Межс в интервью Latvijas Avīzе.

"Да, в каждом следующем поколении живет меньшее число людей, чем в предыдущем. Не надо быть экспертом, чтобы понимать, что вечно так продолжаться не может. За последние пять лет Латвия потеряла 92 000 человек - это примерно 5% от общего количества жителей страны. Основываясь на этих данных, можно предположить, что нам осталось около 100 лет", - рассказал Межс.

Демограф объясняет, что уровень рождаемости был меньше уровня смертности все последние 25 лет, с тех пор, как Латвия стала независимой. В прошлом году умерших было на 7 000 больше, нежели родившихся. К тому же, около 10 000 жителей эмигрировали за границу.

Несмотря на то, что за последние 5 лет число новорожденных возросло, оно не приблизилось у числу умерших. Это значит, что через 5-10 лет уровень рождаемости резко сократится, так как потенциальных родителей станет меньше.

По словам Межса это не означает, что через 100 лет латвийцы вымрут вовсе. Большая часть из нескольких сотен тысяч (не более полтора миллиона) будет продолжать говорить по-латышски.

"Конечно, не хочется верить, что латыши вымрут, однако сейчас мы движемся в этом направлении. Тем не менее, эту тенденцию можно изменить. Если в каждой семье будет как минимум двое детей, а где-то и трое, то число латвийцев сохранится неизменным и через 100 лет", - резюмирует демограф.

Соотношение между уровнем рождаемости и смертности за последние 25 лет можно посмотреть ЗДЕСЬ.