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18 мая, в 10:00 Maxima Latvija откроет магазин формата Maxima X в Риге, на улице Лидоню, 30, в реконструкцию которого инвестировано 600 тыс. евро.

Этот магазин открылся в конце 2001 года, и прежде масштабных перемен в нем не происходило. Работы по реконструкции начались уже в прошлом году. В магазине заменили пол, освещение, полки, холодильники, морозильники, а также другое оборудование. В свою очередь фасад здания приобрел новые акценты, а для удобства клиентов и работников в магазине на входе построен тамбур.

"Магазину требовалось новое дыхание, поэтому мы провели его реконструкцию. Сейчас магазин стал более нарядным, светлым, и совершать в нем покупки жителям будет более приятно и удобно. Учитывая изменение привычек клиентов, в этом магазине мы расширили ассортимент свежих продовольственных товаров", – отмечает операционный руководитель Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

Общая площадь магазина Maxima X в Риге, на улице Лидоню, 30 составляет 304,7кв.м., и в нем будут трудиться 22 работника.

В магазине, как и раньше, будет три кассы, а для удобства местных жителей будет установлена доска объявлений.