СГД возобновляет публикацию списка налоговых должников (1)
С учетом большого интереса со стороны налогоплательщиков Служба государственных доходов (СГД) с сегодняшнего дня возобновляет публикацию списка налоговых должников.
Список будет доступен на сайте СГД, в него будут включены все занимающиеся хозяйственной деятельностью и юридические лица, задолжавшие по уплате налогов более 150 евро.
"Мы хотим обеспечить максимальную прозрачность для общества. Предпринимателям будет легче выяснить ситуацию с налоговыми долгами у потенциальных партнеров, частным лицам - в каком положении находится предприятие, у которого они получают услуги", - отметила гендиректор СГД Илзе Цируле.
Список будет обновляться раз в месяц. По последним данным, сейчас в Латвии насчитывается около 120 тыс. должников, долги примерно 47 тыс. из них превышают 150 евро.
СГД прекратила публиковать список крупнейших налогоплательщиков осенью 2016 года.
То, что у кого-то долги по налогам, это ещё не преступление.
Это говорит только о том, что с него государство дерёт больше, чем он может отдать!
Это не повод его шельмовать, это повод ВАМ задуматься, наконец!
Если бы вы посмели вывесить за 150 евро мою фирму, я не знаю, что бы я вам устроила за это!