Общество |

С учетом большого интереса со стороны налогоплательщиков Служба государственных доходов (СГД) с сегодняшнего дня возобновляет публикацию списка налоговых должников.

Список будет доступен на сайте СГД, в него будут включены все занимающиеся хозяйственной деятельностью и юридические лица, задолжавшие по уплате налогов более 150 евро.

"Мы хотим обеспечить максимальную прозрачность для общества. Предпринимателям будет легче выяснить ситуацию с налоговыми долгами у потенциальных партнеров, частным лицам - в каком положении находится предприятие, у которого они получают услуги", - отметила гендиректор СГД Илзе Цируле.

Список будет обновляться раз в месяц. По последним данным, сейчас в Латвии насчитывается около 120 тыс. должников, долги примерно 47 тыс. из них превышают 150 евро.

СГД прекратила публиковать список крупнейших налогоплательщиков осенью 2016 года.