Из-за нехватки медиков в больницах будет проводиться меньше операций (4)

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Общество | 15 мая 2017 года, 12:01

Операционные залы в стране простаивают, потому что не хватает медиков. Хирургические клиники двух крупнейших больниц - Страдиня и Рижской Восточной больницы - предупреждают правительство о том, что из-за низких зарплат персонал продолжает покидать стационары, операционные залы приходится закрывать, уменьшая объем работы, пишет Latvijas Avīze.

В больнице Страдиня на брюшной полости и щитовидной железе будет проводиться примерно на 200 операций в месяц меньше, чем до сих пор, потому из-за нехватки медиков не функционируют три операционных зала.

В Восточной больнице по этой же причине простаивают шесть операционных залов. Хирурги больницы Страдиня направили письмо правлению, в котором информируют о ситуации и выражают надежду на то, что правление не будет молчать и обратится к премьеру Марису Кучинскису и министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле.

Источник: Latvijas avīze
Комментарии 4
Вячеслав Анчуков21 минуту назад
Меньше воруйте, государе, и тогда врачей больше станет... зарплата врача неадекватная
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Максим Быковский23 минуты назад
Из за нехватки мозгов у правительства ...
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Олег Кожин11 минут назад
Надо бы у хозяев земли спросить :-)

http://www.mixnews.lv/ru/politics/news/221170_nacblok-pri-pomos4i-avtoprobega-napomnit-kto-v-latvii-xozyain-opros/
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