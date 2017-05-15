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Почти 80% жителей Латвии 15 мая отмечают Международный День семьи, об этом свидетельствует опрос, проведенный Maxima Latvija.

Примерно 25% латвийцев в этот день запланировали совместный обед в кругу семьи, 11% наметили совместный пикник, 6% отмечают этот праздник впервые и 4% жителей планируют посетить посвященное Дню семьи мероприятие.

Поскольку День семьи в этом году отмечается в понедельник, 34% объединили его с празднованием Дня матери. В свою очередь, 10% жителей впервые слышат о таком празднике.

"Крепкие семьи – это основа общества и всего государства. Поэтому мы всегда заботимся о том, чтобы в каждом нашем магазине можно было найти все необходимое для семейного обеда", - говорит директор по маркетингу Maxima Latvija Гундега Лаугале.

Для того, чтобы порадовать своих клиентов, с сегодняшнего дня во всех магазинах Maxima Latvija начинается лотерея, главный приз которой составит пять холодильников Bosch и подарочная карта Maxima стоимостью 150 евро.

Для участия в лотерее необходимо в период с 15 мая до 7 июня совершить покупки в магазинах Maxima с картой Paldies на суму 15 евро. После этого каждый покупатель автоматически становится участником лотереи. Имена победителей будут названы 15 июня.