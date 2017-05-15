Общество |

В первой половине недели температура воздуха в Латвии после теплых выходных вновь немного понизится, однако с середины недели на территорию страны начнут поступать теплые воздушные массы, и в следующие выходные температура может достичь +25 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник ожидаются кратковременные дожди, местами, в основном в центральных и восточных регионах, возможны грозы. Максимальная температура воздуха составит +17..+22 градуса.

Во вторник и среду будет прохладнее - дневная температура составит +9..+17 градусов, ночная - 0..-2 градуса. Однако в середине недели в Латвию вновь придет тепло, и к концу недели столбики термометров в дневное время поднимутся до +20..+25 градусов.