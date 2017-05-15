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Полиция безопасности в прошлом году расследовала восемь уголовных процессов о разжигании национальной или религиозной розни, в том числе три дела об агрессии против мусульман.

В прошлом году в производстве было восемь уголовных процессов по 78-ой статье Уголовного закона о разжигании розни. В том числе три процесса были о национальной розни, три о религиозной, один о расовой, а восьмой процесс позже был переквалифицирован в разжигание социальной вражды и передан Госполиции.

Три процесса касались розни по отношению к мусульманам, один - к латышам и один - к евреям.

По двум делам ведется расследование, три прекращены, а два переданы для уголовного преследования в прокуратуру.