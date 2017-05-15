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Сегодня премьер-министру Марису Кучинскису подана подписанная 941 таможенником и таможенным полицейским петиция с требованием установить пенсию по выслуге лет для должностных лиц Службы государственных доходов со специальными служебными званиями.

Об этом сообщил председатель Латвийского профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов Андрей Йиргенсонс.

В петиции указано, что 13 лет назад было начато согласование законопроекта о пенсии по выслуге лет для чиновников таможенных учреждений со специальными служебными званиями, но закон до сих пор не принят.

Если он не вступит в силу с 2018 года, профсоюз таможенников готов организовать забастовку, говорится в петиции.

В петиции таможенники и таможенные полицейские просят продолжить продвижение законопроекта и выделить на обеспечение его выполнения из госбюджета 2018 года 3,3 млн евро.

Петиция адресована также комиссиям Сейма по социальным делам и труду и по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле и гендиректору СГД Илзе Цируле.