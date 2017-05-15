Таможенники требуют у правительства пенсию по выслуге лет и готовы бастовать (3)

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Общество | 15 мая 2017 года, 15:19

Сегодня премьер-министру Марису Кучинскису подана подписанная 941 таможенником и таможенным полицейским петиция с требованием установить пенсию по выслуге лет для должностных лиц Службы государственных доходов со специальными служебными званиями.

Об этом сообщил председатель Латвийского профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансов Андрей Йиргенсонс.

В петиции указано, что 13 лет назад было начато согласование законопроекта о пенсии по выслуге лет для чиновников таможенных учреждений со специальными служебными званиями, но закон до сих пор не принят.

Если он не вступит в силу с 2018 года, профсоюз таможенников готов организовать забастовку, говорится в петиции.

В петиции таможенники и таможенные полицейские просят продолжить продвижение законопроекта и выделить на обеспечение его выполнения из госбюджета 2018 года 3,3 млн евро.

Петиция адресована также комиссиям Сейма по социальным делам и труду и по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле и гендиректору СГД Илзе Цируле.

Комментарии 3
eiroskeptiki.lv2 часа назад
В интересном месте народ всколыхнулся..... ! Сдаётся мне, этот "народ" отнюдь не самый обездоленный и угнетённый. Да не самый и замученный непосильным трудом. Не врачи сутки-через-сутки, не учителя даже, а на-ко тебе...ну, забастуете, и что?
Кто без вас не проживёт, " трудяги"?
Вот если все бухгалтера забастуют, так ни один налог не будет начислен.
Сдается мне, какой-то олигарх чегой-то хочет раскачать. Может, чего не поделили?
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Дмитрий 2 часа назад
И это правильно. Надо только оставить границу без присмотра на пару суток.
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mant1 час назад
не ну вы ж за то что б по границе ходили погранцы 60 лет, полицейские по улицам 60 лет и по торговому порту в трюмы судов лазали 60 летние таможенники ну и пожар тушили 60 летние пожарные...прикольная партия в политику лезит
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