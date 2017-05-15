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С мая по октябрь рижан приглашают на бесплатные тренировки на открытом воздухе под руководством профессиональных тренеров, которые пройдут в 18 различных местах столицы.

Уже второй год подряд общество Streetbasket при поддержке Департамента образования, культуры и спорта организуют проект Sporto Rīga. В рамках проекта с 1 мая по 1 октября в рижских парках и на спортивных площадках все заинтересованные лица имеют возможность участвовать в регулярных занятиях спортом, в целях содействия их физической активности и реализации здорового образа жизни.

Места проведения тренировок (до 60 человек):

Московский парк (возле Спортивного манежа). С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по понедельникам, средам, пятницам с 19:00 до 20:30. Сад Ранкас. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по четвергам с 12:00 до 13:00.

Парк Узварас. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по вторникам, четвергам с 20:30 – 21:30, субботам с 10:00 – 11:00, воскресеньям с 19:00 – 20:00.

Гризинькалнс. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят с понедельника по пятницу каждый день в разное время, начиная с 17:00 до 20:30, по вторникам и пятницам с 12:00 до 13:00.

Виестурдарзс. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по вторникам, пятницам, воскресеньям с 19:00 – 20:00.

Парк Анниньмуйжас. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по понедельникам с 19:00 –20:00, по субботам с 9:00 – 10:00.

Сад Марас. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по понедельникам с 19:00 – 20:00.

Зиедоньдарзс. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам с 20:30 – 21:30, средам и пятницам с 7:30 – 8:30.

Эспланада. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по пятницам с 19:00 – 20:00.

Межапарк (на лугу, возле эстрадного комплекса). С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по вторникам с 12:00 – 13:00.

Дзегужкалнс (эстрада). С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по вторникам, четвергам с 18:30 – 19:30.

Места проведения тренировок (до 30 человек):

Рижская 31-я средняя школа. Ул. Скую, 11. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят с понедельника по субботу включительно с 19:30 – 21:00.

Рижская 33-я средняя школа, Ул. Стурманю, 2. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по пятницам в 18:30 – 20:00, каждое второе воскресенье с 20:00 – 21:15.

Рижская Даугавгривская средняя школа. Ул. Парадес, 5. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по понедельникам, средам, пятницам с 19:00 – 20:00.

Рижская средняя школа Оствальда. Улица Даммес, 20, LV-1069. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по четвергам с 19:00 – 20:00.

Региональный спортивный центр Ķengarags. Улица Маскавас, 283b. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по понедельникам с 20:00 – 21:00, средам с 21:00 – 22:00.

Рижская 86-я средняя школа. Улица Илукстес, 10. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по понедельникам, средам, пятницам с 17:00 – 18:00.

Комплекс спорта и отдыха возле Рижской 84-й средней школы. Улица Аугуста Деглава, 130. С 2 мая по 30 сентября, занятия проходят по понедельникам, средам, пятницам, субботам с 19:00 – 20:00.

Более подробно о тренировках, кто их проводит, графике занятий можно прочесть на сайте www.sports.riga.lv в разделе Aktuāli.