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В Латвийском инфектологическом центре (ЛИЦ) в этом году проверено 268 снятых жителями клещей, и у 10 из них констатирован клещевой энцефалит, сообщила представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Айя Лиетиня.

80 клещей по просьбе пациентов было снято в приемном отделении ЛИЦ, остальных жители сняли самостоятельно.

В этом году больных клещевым энцефалитом и эрлихиозом на лечении в ЛИЦ не было. После лечения в ЛИЦ выписано 12 пациентов, болевших боррелиозом (болезнью Лайма).

Первый в этом году клещ был доставлен на проверку в ЛИЦ 18 февраля. ЛИЦ напоминает - единственным надежным способом защититься от заболевания переносимым клещами энцефалитом является вакцинация. По данным ЛИЦ, в этом году число привившихся от клещевого энцефалита существенно увеличилось - почти наполовину.

Как сообщалось, оплаченная государством вакцинация от клещевого энцефалита в этом году обеспечена детям в 27 краях Латвии.

Полностью оплачиваемая государством вакцинация обеспечивается также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей детям на всей территории Латвии независимо от их места жительства.

С началом сезона активности клещей государство частично оплачивает вакцинацию от клещевого энцефалита также детям до двухлетнего возраста, беременным женщинам и женщинам в послеродовой период.