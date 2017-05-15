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В понедельник во второй половине дня в юго-восточных районах страны образовались грозовые облака, принесшие в Латвию дожди с сильными порывами ветра. Местами по стране возможен и град.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что при грозе скорость ветра порывами может составить до 15 метров в секунду. В связи с этим объявлен желтый уровень угрозы, сообщает skaties.lv.

Гроза сегодня во второй половине дня разразилась в Польше, Чехии, Словакии, а в Латвии непогода разыгралась в основном в центральной части.

Желтый уровень угрозы означает, что прогнозируемые "погодные явления" не опасны, однако, если жители Латвии планируют активный образ жизни, на которые могут повлиять погодные условия, то им следует быть внимательными и осторожными. "Будьте информированы о погодных условиях и не подвергайте себя рискам", - указывают синоптики.

За движением грозового фронта можно наблюдать ЗДЕСЬ.

Также метеорологи предупреждают, что во вторник станет прохладнее.

Вторник будет в Латвии сухим и солнечным. Температура ночью понизится до +1..+7 градусов, днем будет от +9 градусов на побережье до 16..+17 на юго-западе Курземе, в Риге до +13 градусов.

По предварительным данным, к концу недели в Латвии ожидается жара до +25 градусов.