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Портал Pietiek, желая помочь правоохранительным органам как можно быстрее найти украденный из квартиры главы Бюро по защите Сатверсме Яниса Майзитиса личный компьютер и другие его вещи, объявил о вознаграждении в 2000 евро любому, кто сможет передать представителю Pietiek "утерянные вещи", которые затем будут переданы их хозяину - главному контразведчику страны.

"Портал ни в коем случае не желает поддерживать преступность или получить в свою собственность украденные вещи - только не в этом случае, когда руководитель спецслужбы государства сам был халатен, не оборудовав сигнализацией съемную квартиру, и, несмотря на занимаемую должность, не потребовав этого от хозяев квартиры", - сказано в сообщении Pietiek.

У решения о выкупе два мотива. Во-первых - будет нехорошо, если в руках неизвестных останется компьютер Майзитиса, который даже в том случае, если в нем на самом деле нет никаких государственных секретов, как утверждает сам глава БЗС, содержит важные сведения о частной жизни, личных интересах руководителя главной спецслужбы страны, которые могут серьезно заинтересовать спецслужбы вражеских государств.

К тому же, не известно в чьи руки попал не только компьютер, сведения о краже которого руководитель БЗС нехотя подтвердил только тогда, когда сведения об этом просочились в публичное пространство. Украдены также и другие вещи, характер и количество которых не раскрыли ни Майзитис, ни Госполиция, но о которых Pietiek узнал из неофициальных источников, что среди них были некоторые записи и т.д. - это не менее интересный материал для вражеских сил.

Ну, а кроме того, как пишет портал, вторая причина объявления вознаграждения носит гуманный характер. "Как видно, после сообщения о краже компьютера и других личных вещей Майзитис использует все возможные медийные заготовки БЗС, чтобы любыми способами попытаться отвлечь внимание на другие темы. Учитывая этот факт, который ясно указывает на эмоциональное состояние руководителя БЗС и его опасений о влиянии этого скандала на его будущую карьеру, Pietiek с объявленным вознаграждением в рамках своих возможностей попытается помочь бывшему генеральному прокурору в сохранении интимности его маленького частного секрета", - говорится в сообщении Pietiek.

Напомним, об исчезновении компьютера из арендуемой квартиры главы БЗС Яниса Майзитиса стало известно 10 мая.

Как подтвердила радио Baltkom представитель БЗС Ивета Маура, у Майзитиса действительно был украден его личный компьютер и в нем не было секретной информации.

"Могу подтвердить, что квартиру господина Майзитиса обокрали. На компьютере, который был украден, не находилась секретная информация, это был его личный компьютер. Нет повода для слухов о том, что там находились сееретные данные", - сказала Baltkom Маура.

Как указала представитель БЗС, в украденном компьютере находилась информация личного порядка, которую директор БЗС не хочет комментировать публично.

Маура подтвердила, что по закону охрана начальнику БЗС не положена.

О случившемся проинформирована Государственная полиция, которая проводит расследование.

Начальник Госполиции Интс Кюзис рассказал, что кража была совершена несколько дней назад, помимо компьютера были украдены незначительные вещи.

Как отметил Кюзис, подобные кражи не являются редкостью и происходят каждый день.