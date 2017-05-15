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Российским инстанциям необходимо срочно и тщательно проверить информацию о преследовании лиц, особенно нетрадиционной ориентации в Чечне и обеспечить их безопасность во всем регионе, сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, участвуя в Брюсселе в собрании глав внешнеполитических ведомств Европейского Союза.

Как информировали в МИД Латвии, Ринкевич указал, что расследование информации о гонениях и пытках в отношении секс-меньшинств Чечни и обеспечение безопасности этих людей проистекает из обязательств России, как страны-участницы, подписавшей международную конвенцию Европейского парламента. Также Ринкевич призвал на предстоящей сессии ЕП на Кипре актуализировать рассмотрение вопроса о нарушениях прав человека в России.

Напомним, ранее СМИ сообщали о похищениях, пытках и убийствах гомосексуалистов в Чеченской республике.

Так 1 апреля "Новая газета" опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. 4 апреля издание предоставило на суд общественности анонимные свидетельства задержанных, которые рассказали о пытках в тюрьмах. В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова усомнилась в достоверности этих сведений, пишет Lenta.ru.

24 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований не доверять главе Чечни Рамзану Кадырову, который опроверг сообщения СМИ о гонениях на гомосексуалов в республике.

Президент России Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой поговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации с правами геев в Чечне.

2 мая судьбой мужчин нетрадиционной ориентации в Чеченской республике озаботилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что были получены «неблагоприятные сообщения о том, как относятся к геям, особенно в Чечне». «Я попросила президента Путина использовать свое влияние, чтобы облегчить (...) положение геев в стране», — отметила глава немецкого правительства.

В свою очередь, главы дипломатических ведомств Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Швеции написали своему российскому коллеге Сергею Лаврову письмо с просьбой разобраться с сообщениями о репрессиях в отношении гомосексуалов в Чечне.

«Мы призываем российское правительство расследовать эти ужасные обвинения и гарантировать безопасность активистов и журналистов, которые проводят расследование», — цитирует издание сообщение, датированное 28 апреля. Министры призывают правительство использовать свое влияние на власти Чечни для того, «чтобы репрессии немедленно прекратились, пострадавшие получили помощь, а виновные предстали перед судом».