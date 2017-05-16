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Заявки на работу во время летних каникул в рамках программы Государственного агентства занятости (ГАЗ) подал уже 7531 школьник, причем во всех регионах число желающих превышает количество предусмотренных вакансий, свидетельствует информация ГАЗ.

В Латгале получено 1255 заявок, а обеспечить рабочими местами планируется 753 учащихся.

В Земгале желание работать летом изъявили 988 школьников при наличии 667 вакансий.

В Курземе, где летом хотят работать 1567 школьников, планируется обеспечить работой 750.

В Видземе ГАЗ планирует трудоустроить 570 школьников, а заявки подал уже 3721.

В Рижском регионе, где планируется трудоустроить 2260 школьников, заявки подали уже 3079.

В целом этим летом планируется трудоустроить 5000 школьников.

В программе трудоустройства во время летних каникул могут принимать участие школьники в возрасте от 15 до 20 лет, которые учатся в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях. Школьники смогут трудиться на рабочих местах, частично финансируемых государством, с 1 июня до 31 августа.