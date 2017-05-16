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В четверг, 11 мая, национальная авиакомпания airBaltic не пустила пассажира по имени Артур Страхов на рейс Рига–Лондон, сообщает портал Aerotime. Такое решение было принято из-за того, что сотрудников компании смутила стоявшая в его паспорте печать о виде на жительство на острове Мэн.

Страхов является гражданином России, но проживает в Великобритании. В паспорте у него стоит печать о виде на жительство на острове Мэн, из-за которой в рижском аэропорту и возникла конфликтная ситуация, отмечает портал.

Мужчине отказали в посадке на рейс, так как персонал airBaltic не был уверен, что эта печать разрешает въезд в Великобританию.

Мужчина снял ситуацию на видео. Он объяснял, что в России был у родственников, а в Лондон решил лететь через столицу Латвии.

"Я был в транзитной зоне, потому что ожидал посадки. Сотрудница airBaltic посмотрела мой паспорт и сказала, что не знает, где находится остров Мэн. Она даже включила Google Maps", - рассказал Артур.

После этого ему сказали, что эта печать недействительна, поэтому он не может лететь в Англию. Кроме того, сотрудники авиакомпании сказали, что ему необходимо свидетельство о браке.

Как отмечает портал, мужчина смог получить билет на другой рейс только после пяти часов ожидания и выяснения обстоятельств.

Радио Baltkom пока не удалось связаться с представителями компании.