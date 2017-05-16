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С целью привлечь как можно больше людей к спортивным мероприятиям и активному образу жизни, в субботу, 20 мая в Риге уже во второй раз пройдет ночной заезд на роликах, скейтах и велосипедах.

Заезд протяженностью 4800 метров пройдет по проезжей части улицы Бривибас, от торгового центра Alfa до перекрестка улицы Ропажу и Бривибас гатве и обратно. Участие в мероприятии бесплатное, но для участия обязательно до 18 мая 22:00 необходимо зарегистрироваться.

После мероприятия состоится награждение в различных номинациях.

Участники смогут претендовать на титулы самого яркого, оригинального и предприимчивого участника с самым лучшим вкусом. Также будет выбрана самая яркая пара.

Рижская дума также призывает участников не забывать о правилах безопасности и обязательно взять с собой защитные шлемы, нарукавники и наколенники. Более подробную информацию о ночном заезде можно найти на сайте Riga.lv.