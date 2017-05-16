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Птицы — удивительные существа. Они слывут символом свободы, независимости, они вдохновляют поэтов и художников, они радуют своим весенним гомоном сердце любого, самого простого человека. В среду, 17 мая, в эфире радио Baltkom пройдет круглый стол на тему “Птицы”.

Эксперты в студии, эксклюзивные интервью, прямые включения со всем миром. Мы поговорим об этих живых существах и рассмотрим их с самых разных ракурсов.

Веками полет птиц возбуждал полет фантазии пытливых умов. Легенда о Дедале и Икаре, смастеривших крылья, наподобие птичьих повторялась уже и в жизни. Сотни смельчаков пытались овладеть таинством полета даже ценой своей жизни.

Когда мы научились летать, то птицы поставили новую загадку — искусства удивительного ориентирования на местности, не разгаданную до сих пор. Но самая главная тайна — в происхождении самих птиц.

Когда они появились на свет, над Землей летали уже самые разные существа — и летали отменно. Порхали существа, напоминавшие летучих мышей, в небе парили огромные ящеры — птеродактили и им подобные. Были животные, которые внешне напоминали современных птиц и умели летать — но при этом не могли регулировать свою температуру. В мезозойскую эру эволюция запустила целый сонм самых разных летучих созданий, которые развивали самые разные принципы полета.

И все же — очень быстро по геологическим меркам все, кроме летучих мышей, сошли с дистанции, и уступили место настоящим птицам. Можно сказать точно — птицы, конечно же прямые потомки рептилий, образно говоря — это те самые динозавры, которых мы любим слушать или готовить в духовке или жарить на сковороде. Но что то случилось таинственной и удивительное, что резко изменило намерения Матери-Природы, и она из всех вариантов выбрала по сути дела один.

Нечто подобное получилось и с человеком, который неожиданно — опять же по меркам эволюции и геологии обзавелся разумом, от которого не было прямой эволюционной выгоды — но который сделал его доминирующим видом на планете. Возможно, слова Альберта Эйнштейна о том что "Бог не играет в кости" означает, что создатель предпочитает эволюционное дерби в котором "победитель получает всё".

Время эфира в среду, 17 мая, с 13 до 15 часов. Ведущий – Вадим Радионов.

Телефоны прямого эфира: 67212939 и 67213939.