Произошла утечка тем сочинения сегодняшнего экзамена по латышскому языку (2)
Общество | 16 мая 2017 года, 13:06
Государственный центр содержания образования получил от нескольких учебных заведений информацию об утечке тем сочинения централизованного экзамена по латышскому языку, рассказали представители Центра.
Учащиеся 12-х классов сдают экзамен по латышскому языку сегодня.
В некоторых школах три темы сочинения были известны заранее. Центру пришлось внести изменения в третью часть экзамена, то есть предложить резервные темы.
Центр утверждает, что проведению экзамена это не помешает. Школы, в которых произошла утечка, названы не были. Начато расследование.
Srana davno utekla svjatoj laptejskij jazik tozhe svojo ruslo nashol
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без расследования всё понятно, все виноваты кроме продажных чиновников
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