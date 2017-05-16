Произошла утечка тем сочинения сегодняшнего экзамена по латышскому языку (2)

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Общество | 16 мая 2017 года, 13:06

Государственный центр содержания образования получил от нескольких учебных заведений информацию об утечке тем сочинения централизованного экзамена по латышскому языку, рассказали представители Центра.

Учащиеся 12-х классов сдают экзамен по латышскому языку сегодня.

В некоторых школах три темы сочинения были известны заранее. Центру пришлось внести изменения в третью часть экзамена, то есть предложить резервные темы.

Центр утверждает, что проведению экзамена это не помешает. Школы, в которых произошла утечка, названы не были. Начато расследование.

Комментарии 2
wolf39 минут назад
Srana davno utekla svjatoj laptejskij jazik tozhe svojo ruslo nashol
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ёжик40 минут назад
без расследования всё понятно, все виноваты кроме продажных чиновников
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