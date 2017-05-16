Общество |

Государственный центр содержания образования получил от нескольких учебных заведений информацию об утечке тем сочинения централизованного экзамена по латышскому языку, рассказали представители Центра.

Учащиеся 12-х классов сдают экзамен по латышскому языку сегодня.

В некоторых школах три темы сочинения были известны заранее. Центру пришлось внести изменения в третью часть экзамена, то есть предложить резервные темы.

Центр утверждает, что проведению экзамена это не помешает. Школы, в которых произошла утечка, названы не были. Начато расследование.