В интернет "утекли" темы сочинений централизованного экзамена (7)
Государственный центр содержания образования получил от нескольких учебных заведений информацию об утечке тем сочинения централизованного экзамена по латышскому языку, рассказали представители Центра.
Учащиеся 12-х классов сдают экзамен по латышскому языку сегодня.
В некоторых школах три темы сочинения были известны заранее. Центру пришлось внести изменения в третью часть экзамена, то есть предложить резервные темы.
Центр утверждает, что проведению экзамена это не помешает. Школы, в которых произошла утечка, названы не были. Начато расследование.
В свою очередь, пресс-секретарь Центра содержания образования Алисе Берзиня в интервью радио Baltkom сообщила, что до окончания внутреннего расследования никакие подробности утечки разглашаться не будут.