В интернет "утекли" темы сочинений централизованного экзамена (7)

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Общество | 16 мая 2017 года, 13:06

Государственный центр содержания образования получил от нескольких учебных заведений информацию об утечке тем сочинения централизованного экзамена по латышскому языку, рассказали представители Центра.

Учащиеся 12-х классов сдают экзамен по латышскому языку сегодня.

В некоторых школах три темы сочинения были известны заранее. Центру пришлось внести изменения в третью часть экзамена, то есть предложить резервные темы.

Центр утверждает, что проведению экзамена это не помешает. Школы, в которых произошла утечка, названы не были. Начато расследование.

В свою очередь, пресс-секретарь Центра содержания образования Алисе Берзиня в интервью радио Baltkom сообщила, что до окончания внутреннего расследования никакие подробности утечки разглашаться не будут.

Комментарии 7
Оккупант3 часа назад
Да сами экзаменаторы эту утечку и дали как пить дать!)Предложили им бабок за это,они сразу про патриотизм и забыли)
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ёжик4 часа назад
без расследования всё понятно, все виноваты кроме продажных чиновников
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wolf4 часа назад
Srana davno utekla svjatoj laptejskij jazik tozhe svojo ruslo nashol
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