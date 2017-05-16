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Сегодня совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил призвать медработников в виде предупредительной акции протеста добровольно отказаться работать продленное нормальное рабочее время с 1 по 31 июля.

Как рассказала заместитель председателя профсоюза Лига Бариня, планируется организовать информационные мероприятия для разъяснения значения предупредительной акции. Расходы на эти мероприятия будут покрыты из средств забастовочного фонда.

Если до 1 июля вступят в силу поправки к закону о лечении, предусматривающие сокращение уже в этом году продленного нормального рабочего времени на 20 часов, правление профсоюза будет уполномочено решить, является ли это достаточной причиной для приостановления предупредительной акции.

Предупредительная акция может стать лишь началом - если медики не будут услышаны, будут рассмотрены другие формы протеста, включая забастовку.

"Мы не готовы жить обещаниями", - сказала Бариня.

Продленное нормальное рабочее время и зарплаты медиков - это рабское использование людей, на котором надо наконец поставить точку, подчеркнула она.

Проведение акций протеста поддерживают также Латвийская ассоциация медсестер и Латвийская организация профорганизаций медперсонала.

Как сообщалось, подкомиссия комиссии Сейма по труду и социальным делам постановила, что соответствующие поправки к закону о лечении необходимо поддержать, но в исправленной редакции. Достигнута договоренность о создании рабочей группы с участием представителей Минздрава, Минфина, Министерства благосостояния и других учреждений. Профсоюз считает, что решение комиссии является попыткой затянуть решение вопроса об отмене продленного рабочего времени медиков.

В свою очередь, член правления Латвийской ассоциации медсестер Илзе Непарте, в интервью радио Baltkom сообщила, что эту неделю они не будут делать для СМИ никаких заявлений, чтобы не навредить, прежде всего, себе. Они готовы комментировать эту тему лишь с понедельника.

По подсчетам Минздрава, сокращение продленного нормального рабочего времени на 20 часов с 1 июля по 31 декабря 2017 года потребует дополнительно 2,9 млн евро, в 2018 году - 15 млн евро, в 2019 году - 27 млн евро.