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В понедельник в Кельн, где проходит ЧМ-2017 по хоккею, прибыл экс-президент Латвийского хоккейного клуба "Динамо", председатель правления клуба Гунтис Улманис. После матча Латвии и России (0:5) он остался недоволен из-за того, что во время игры информация на арене предоставлялась на русском языке. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

"Я совершенно не ожидал получать информацию во время игры на русском языке. Я испытывал сильный дискомфорт. Мне стыдно, что мой язык и моё государство, в некотором смысле отодвинуты в сторону, а русские, которые и так сильны в игре, еще и информацию получают на родном языке", - заявил Улманис.

Он также отметил, что у Международной федерации хоккея вряд ли русский язык добавлен в список официальных языков.

"Это грубое нарушение этики и международных отношений! Не думаю, что это как-то связано с деньгами. Если в уставе у русского языка нет прописанных юридических прав, то это можно считать самоуправством и мне стыдно за такое отношение", - добавил Улманис.

Для семьи Улманисов 15 мая является значимой датой – в этот день, в 1934 году, Карлис Улманис совершил государственный переворот.