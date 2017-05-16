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18 мая в 12 часов Музей истории железной дороги Латвии приглашает всех желающих на открытие экспозиции в Елгаве.

Экспозиция оборудована в жилом доме железнодорожников, построенном в 1904 году, позволяет не только узнать об одном из старейших и самом значительном железнодорожном узле в Латвии, но и ощутить, насколько развитие железных дорог оказывает влияние на жизнь человека, а также ознакомиться с целым рядом вещей, без которых работа на железных дорогах была бы невозможна.

Сто лет назад для жителей Земгале и Курземе большим подарком стали рельсовые пути, построенные немецкой армией во времена Первой мировой войны. Узкие рельсы, шириной 600 мм, выдерживали на себе небольшие вагоны. Тогда поезда перевозили людей из одной деревни в другую медленнее, чем скорость ветра. Сельские жители смогли, наконец, посещать крупные города, узнавать новости и заниматься торговлей.

Музей истории железной дороги Латвии напоминает нам о том времени и о первом поезде, специально созданной экспозицией "Маленькое металлическое сердце".