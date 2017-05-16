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Сейм разработал законопроект о постепенном отказе от продленного нормального рабочего времени медиков.

Поправки к закону о лечении предусматривают постепенный переход с июля этого года к оплате сверхурочной работы медиков, сообщил председатель парламентской подкомиссии по общественному здоровью Ромуальд Ражукс.

Планируется, что в переходный период, который продлится до 31 декабря этого года, для медиков и работников бригад неотложной медицинской помощи, которые не являются медиками, можно будет устанавливать продленное нормальное рабочее время, которое не превышает 55 часов в неделю, в 2018 году - 50 часов, а в 2019 году - 45 часов в неделю.

Оплата за время работы, которое превышает установленное законом о труде нормальное рабочее время, в переходный период будет рассчитываться с применением коэффициента 1,1 в этом году, 1,2 в 2018 году и 1,35 в 2019 году.

В настоящее время для медиков за продленное нормальное рабочее время, которое не превышает 60 часов в неделю и 240 часов в месяц, предусмотрена оплата только в размере установленной зарплаты.

"Через три года не будет продленного нормального рабочего времени. Все те, кто работает больше часов, нежели предусматривается законом, с 1 января 2020 года будут получать за это двойную оплату", - сказал Ражукс.

Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода призвал медработников провести предупредительную акцию протеста, отказавшись работать продленное нормальное рабочее время с 1 по 31 июля.

Если до 1 июля вступят в силу поправки к закону о лечении, предусматривающие сокращение уже в этом году продленного нормального рабочего времени на 20 часов, правление профсоюза будет решать, является ли это достаточной причиной для приостановления предупредительной акции.

Ранее в профсоюзе заявили, что если медики не будут услышаны, ими будут рассмотрены другие формы протеста, включая забастовку.