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Правительство, накануне провело выездное заседание в Даугавпилсе, поэтому большинство рассматриваемых вопросов были связаны с развитием Латгальского региона. Тем не менее, эксперты оценивают такого рода мероприятия неоднозначно, пишет skaties.lv.

Министры заслушали несколько сообщений, например, о развитии Национальных вооруженных сил в регионе. Сейчас в Латгале формируется на профессиональной основе Рота боевой поддержки, в которой будут 150 человек и полной боевой готовности они достигнут к концу будущего года.

В свою очередь в развитие инфраструктуры планируется вложить почти 8 миллионов евро. Также правительство рассматривало вопрос о то, что после строительстве новой тюрьмы в Лиепае, следующую надо строить в Даугавпилсе, так как местные находятся в плачевном состоянии.

Также министры оценили одну из самых болезненных проблем Латгалии - безработицу. Заключение не радует - средств Евросоюза для улучшения ситуации будет недостаточно - необходимы будут дополнительные финансовые вливания.

Lai lemtu par Latgales reģionam un iedzīvotājiem nozīmīgām lietām, MK sēde šodien norisinājās 2.lielākajā Latvijas pilsētā - #Daugavpils pic.twitter.com/AIkJP8EEcN — Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) 16 мая 2017 г.

Выездное заседание обошлось в 2500 евро

Прошлое выездное заседание правительство Мариса Кучинскиса состоялось в ноябре в Лиепае. В тот раз организация подобного рода заседания была оценена неоднозначно - во-первых потому, что сам премьер представляет Лиепайскую партию, а во-вторых затраты на его устройство составили более 3000 тысяч евро, включая аренду помещений, а также организацию прямой телетрансляции.

На этот раз выплаты были немного меньше предыдущего раза - 2500 евро. Деньги были истрачены на обеспечение трансляции из Даугавпилса, однако удалось сэкономить на помещениях, так как Даугавпилсский университет денег за аренду не взял. Однако общие расходы, скорее всего, будут существенно больше, так как в них не включены расходы на бензин, которые предоставляются каждому министерству отдельно.

фото: Twitter Мариса Кучинскиса