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В Видземе, в Коценской волости, Коценского края, недалеко от поселка Рубене местным жителем был замечен медведь.

Некий мужчина по имени Марис Круминьш разместил в социальной сети Facebook фотографию, на которой видно, что в окрестностях поселка Рубене, что находится недалеко от города Вайдава, посреди ночи разгуливает медведь.

Мужчина был очень удивлен такой "находкой" на вебкамере:

"Вчера вечером в окрестностях Рубене! Больше там грибы собирать не пойду. Никогда этого не делал, но теперь этого точно делать не буду! p.s. фото с вебкамеры".

Пост вызвал большой ажиотаж у пользователей сети. За пару дней люди сделали более 1200 перепостов и оставили несколько десятков комментариев.