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На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано 10 000 подписей за снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на здоровые продукты питания и повышение ставки налога на нездоровую пищу.

Автор инициативы Янис Ванагс считает, что ставку НДС на полезные и необходимые для здоровья продукты питания нужно снизить до 5%. Это относится к свежему мясу и рыбе, молоку, кефиру, творогу, яйцам, цельнозерновым продуктам, меду, выращенным в Латвии овощам, фруктам и ягодам.

Чтобы компенсировать уменьшение поступления налога, предлагается повысить НДС на нездоровые продукты питания, чрезмерное употребление которых может быть даже опасно для жизни. Автор инициативы предлагает ввести ставку НДС в размере 31% на подслащенные и энергетические напитки, сахар, кондитерские изделия и все продукты, в состав которых входит более 1,25 грамма соли на 100 граммов. Продукты, которые содержат трансжиры, по мнению Ванагса, следует запретить вообще.

Как отмечает автор инициативы, в результате этих мер обществу станут доступнее произведенные в Латвии и необходимые для поддержания здоровья продукты питания. Выиграют от этого и местные производители, так как вследствие снижения НДС на ряд продуктов увеличится их сбыт.