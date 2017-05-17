Собрано более 10 000 подписей за снижение НДС на полезные продукты питания (4)

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Общество | 17 мая 2017 года, 07:50

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано 10 000 подписей за снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на здоровые продукты питания и повышение ставки налога на нездоровую пищу.

Автор инициативы Янис Ванагс считает, что ставку НДС на полезные и необходимые для здоровья продукты питания нужно снизить до 5%. Это относится к свежему мясу и рыбе, молоку, кефиру, творогу, яйцам, цельнозерновым продуктам, меду, выращенным в Латвии овощам, фруктам и ягодам.

Чтобы компенсировать уменьшение поступления налога, предлагается повысить НДС на нездоровые продукты питания, чрезмерное употребление которых может быть даже опасно для жизни. Автор инициативы предлагает ввести ставку НДС в размере 31% на подслащенные и энергетические напитки, сахар, кондитерские изделия и все продукты, в состав которых входит более 1,25 грамма соли на 100 граммов. Продукты, которые содержат трансжиры, по мнению Ванагса, следует запретить вообще.

Как отмечает автор инициативы, в результате этих мер обществу станут доступнее произведенные в Латвии и необходимые для поддержания здоровья продукты питания. Выиграют от этого и местные производители, так как вследствие снижения НДС на ряд продуктов увеличится их сбыт.

Комментарии 4
Динго1 час назад
Все эти подписи, то есть глас народа на правителей не оказывают абсолютно никакого влияния. Они делают что хотят и как хотят. Клали они на мнение народа. И в том числе на мнение своих латышей.А те с упорством динозавров всё за них голосуют и голосуют. Скоро здесь будет, как в бывшей Украине, ныне Хохло-бандерии.
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С-4001 час назад
смешная колония.Они подписи собирают.В Польше 5% и спасибо полякам- продукты у них что надо.Лучше поддержу их экономику,а не антинародную хунту.
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Вообще-то инициатива грамотная. Но не занесёт ли правительство все продукты в список вредных? С них станется, - ведть они, похоже, полагают, что народу вообще есть вредно!
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