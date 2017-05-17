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В середине недели Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, который принесет на ее территорию настоящую летнюю погоду, свидетельствуют прогнозы "Global Forecast System".

В четверг еще ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит от +13 до +21 градуса, а уже в пятницу будет преимущественно солнечно, и воздух прогреется до +20..+26 градусов.

В субботу и воскресенье местами возможны грозовые ливни. Температура воздуха в субботу составит +22..+27 градусов, а в воскресенье вместе с северным, северо-восточным ветром на территорию Латвии поступит немного более прохладный воздух. Ночная температура воздуха будет не ниже +9..+14 градусов.

Синоптики предупреждают, что индекс ультрафиолетового излучения в солнечную погоду превысит шестой уровень. В таких условиях люди с особо чувствительной кожей могут обгореть на солнце за 15-20 минут.

Температура воды в реках и озерах в конце неделе повысится до +14..+20 градусов, а в море составит около +10 градусов.