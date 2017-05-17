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В честь Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, 17 мая, посольство США у здания ведомства поднимет радужный флаг. К послу Ненси Петтит на церемонии поднятия флага присоединятся представители объединения "Mozaīka" и представители дипломатического общества Латвии.

Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOT) ежегодно привлекает внимание к правам лесбиянок, геев, бисексуалов, трансперсон и интерсексуалов (LGBTI). Равноправие для LGBTI является основой демократии и уважению прав человека во всем мире.

Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией в первый раз был отпразднован в 2004 году, в честь того, что в 1990 году Мировая организация здравоохранения исключила гомосексуальность из Международного классификатора болезней. На данный момент Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией отмечается почти в 90 странах.

"Сегодня мы поднимем радужный флаг, который символизирует нашу готовность защитить права LGBTI сообщества и права людей во всем мире",- сказала посол Петтит.

Стоит отметить, что это уже второй подобный жест солидарности. Так, в прошлом году посольство также вывешивало флаг ЛГБТ.