Посольство США в Латвии снова вывесит флаг ЛГБТ в знак солидарности (13)

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Общество | 17 мая 2017 года, 11:16

В честь Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, 17 мая, посольство США у здания ведомства поднимет радужный флаг. К послу Ненси Петтит на церемонии поднятия флага присоединятся представители объединения "Mozaīka" и представители дипломатического общества Латвии.

Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOT) ежегодно привлекает внимание к правам лесбиянок, геев, бисексуалов, трансперсон и интерсексуалов (LGBTI). Равноправие для LGBTI является основой демократии и уважению прав человека во всем мире.

Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией в первый раз был отпразднован в 2004 году, в честь того, что в 1990 году Мировая организация здравоохранения исключила гомосексуальность из Международного классификатора болезней. На данный момент Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией отмечается почти в 90 странах.

"Сегодня мы поднимем радужный флаг, который символизирует нашу готовность защитить права LGBTI сообщества и права людей во всем мире",- сказала посол Петтит.

Стоит отметить, что это уже второй подобный жест солидарности. Так, в прошлом году посольство также вывешивало флаг ЛГБТ.

Комментарии 13
eiroskeptiki.lv1 час назад
Во-о-от, отлично! Вот теперь форма полностью соответствует содержанию!
И больше не снимайте.
2
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алекс1 час назад
Кто в курсе?Над нашим МИДом тоже висит?А над Сеймом и президенстским дворцом?
Ну чтобы сразу как то сразу расставить приоритеты(про МИД то мы знаем)и то,что в посольстве США -содомиты извращенной ориентации,тоже.
Гомики и лесбиянки хотят защитить Латвию...Я в ужасе...
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khariton58 минут назад
Для тех кто плохо знает русский язык : слова пидерасты и америкосы - синонимы
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