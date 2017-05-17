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Выращенные в Латвии развесной салат, укроп и ревень с сегодняшнего дня доступны в крупнейших магазинах Maxima Latvija. До настоящего времени жителям в магазинах была доступна импортная зелень.

Наряду с местным развесным салатом, ревенем и укропом в магазинах Maxima Latvija доступны также выращенные в Латвии длинные огурцы, как в пленочной упаковке, так и без упаковки, полевые огурцы и помидоры. В свою очередь имеющийся салат в горшочках выращен как в Латвии, так и в Эстонии.

"В этом году погода время от времени доставляет нам сюрпризы, принося не только холод, но и снег, что сказывается на урожае местных овощей и зелени. Например, в прошлом году в это время на полках магазинов был выращенный в Латвии щавель, а в нынешнем году эта зелень может появиться в магазинах со следующей недели", – отмечает коммерческий директор Maxima Latvija Виктор Троицын.

"Между тем жители всегда отдают предпочтение выращенным в Латвии овощам и зелени, отправляя в свои корзины для покупок именно выращенные в Латвии овощи", – продолжает Троицын.

Зелень в магазины Maxima Latvija поставляют Mūsmāju dārzeņi и Baltijas dārzeņi. Цена развесного салата в магазинах Maxima Latvija 2,79 евро за килограмм, цена развесного укропа 7,99 евро за килограмм, а цена ревеня – 1,89 евро за килограмм.