На всех казарм не хватило: часть канадских военных будет жить в палатках (3)

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Общество | 17 мая 2017 года, 14:27

Часть военнослужащих возглавляемого Канадой международного батальона НАТО до осени будет жить в палатках, так как на Адажской базе еще не завершилась реконструкция казарм.

Сегодня вопрос о готовности Латвии принять батальон на закрытом заседании обсуждали руководство Минобороны и депутаты комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Как рассказал министр обороны Раймонд Бергманис, работы по подготовке к приему ведутся достаточно активно. В Адажи уже прибыли представители союзников по логистике, размещению материально-технических средств и строительству.

Боевая группа прибудет в Латвию до июня, однако новые казармы к этому сроку построить не удастся, поэтому часть военнослужащих будет жить в специальных армейских палатках.

По словам Бермганиса, канадская сторона проявила понимание и готова разместить в палатках своих представителей до момента, пока казармы не будут достроены, в то время как военнослужащие других стран будут жить "под твердой крышей".

Комментарии 3
Воля42 минуты назад
Жаль, что не зима с лютыми морозами.
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Оккупант1 час назад
Вот так наше государство страной и правит!В начале делают,а потом думают!Вначале на приглашали,а теперь думают на какие шиши их будем содержать,и куда расселять!Клоуны))
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:)29 минут назад
Так рядом Балтэзерс, там и расквартируйте. Потеснятся, для их же защиты наприглашали.
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