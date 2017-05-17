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Мэр Риги Нил Ушаков пригласил жителей столицы и гостей города провести выходные в городских зонах отдыха. Учитывая прогноз синоптиков о жаре на выходных, на официальных столичных пляжах все подготовлено к приему отдыхающих, в том числе и спасательные станции.

"Спасатели на Луцавсале готовятся к открытию спасательного сезона. Кстати, за последние годы на официальных рижских пляжах не утонул ни один отдыхающий. И еще - на выходных ожидают первую жару. Рижские пляжи ждут вас", - написал Ушаков в своем Facebook.

Сегодня возле спасательной станции на Луцавсале прошла пресс-конференция муниципальной полиции Риги о безопасности на воде во время купального сезона.

Работники управления безопасности на воде и гражданской обороны продемонстрировали собравшимся спасение людей и рассказали, как действовать, если человек начал тонуть.

В управлении безопасности на воде и гражданской обороны полиции самоуправления Риги на данный момент имеются четыре вакансии, тогда как в прошлом году не хватало 15 работников, рассказал главный специалист-спасатель Александр Тимошкевич.

Управление обеспечивает работу спасателей и водолазов и надзор за сообщением на воде. Количество спасателей на восьми официальных пляжах Риги постоянное меняется.

На каждой спасательной станции работают от двух до пяти человек, имеется моторная лодка.

Тимошкевич рассказал, что сейчас спасатели проходят трехнедельную обучающую программу, которая утверждена в Государственной пожарно-спасательной службе, Службе неотложной медицинской помощи и Латвийском Красном Кресте. Инструкторы прошли международную сертификацию.

В прошлом году на пляжах Риги 11 раз были проведены спасательные работы, спасено 13 человек, еще 13 отдыхающим оказана медицинская помощь. Также была оказана помощь шести детям, потерявшимся на пляже.

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