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В Ботаническом саду Латвийского Университета сегодня состоялось торжественное открытие скульптуры, которой дали название "Девочка с туфлей". Об этом сообщает портал skaties.lv.

Художественный объект высотой 6 метров сделан из алюминия и дерева. Скульптура рассказывает о девочке, которая потеряла туфлю и для того, чтобы ее найти, она приподняла крышу домика.

Сама фигура девочки намного выше домика. По словам создателя статуи Айгарса Бикше, своим размером она символизирует женское превосходство при ведении домашнего хозяйства.

"Девочка с туфлей" - результат работы Фонда Бориса и Инары Тетеревых. Это уже второй финансируемый фондом арт-объект, который будет находится в Ботаническом саду на постоянной основе.

Фото:skaties.lv