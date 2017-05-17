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С целью разнообразить среду обитания вокруг человека, отдел по обслуживанию садов и парков муниципального предприятия Rīgas meži установил в Верманском парке интересный объект – Дом насекомых.

Домик насекомых сделан из натурального дерева, с крышей, которая будет защищать от неблагоприятной погоды. Также он может быть использован в качестве места зимовки для насекомых или как убежище во время жарких летних дней.

Здесь найдут место множество различных насекомых. В строительстве были использованы натуральные шишки, стружка и другие природные материалы, которые являются подходящей средой обитания для разных насекомых, позволяя им вместе уживаться.

Автор идеи – сотрудник отдела по обслуживанию садов и парков Rīgas meži Санита Яне-Дарзиня, а изготовила дом садовник Алта Заблоцка.

Подобные домики также будут установлены в парке Кронвальда и на Эспланаде.