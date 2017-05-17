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В клинической университетской больнице им. Паула Страдиня не хватает 160 медсестер.

По словам представителя больницы Ласмы Силе, клиника нуждается в операционных и анестезиологических медсестрах, а также в 58 санитарах. Из-за дефицита медсестер возникают проблемы с планированием операций, которые постоянно приходится переносить.

В свою очередь, нехватка врачей-специалистов выражена не столь явно, но больница все же нуждается в анестезиологах, стоматологах и хирургах для центра неотложной медицины.

Средняя месячная брутто-зарплата врача в больнице им. Страдиня - 1182 евро, медсестры - 779 евро, помощника медсестры - 561 евро и санитара - 463 евро.

Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода призвал медработников провести предупредительную акцию протеста, отказавшись работать продленное нормальное рабочее время с 1 по 31 июля.

Согласно заявлениям профсоюза, если медики не будут услышаны, то они рассмотрят другие формы протеста, включая забастовку.