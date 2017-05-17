Юрмалу стали чаще посещать местные туристы (4)

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Общество | 17 мая 2017 года, 17:36

В Юрмале в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году выросло число туристов на 31,3%.

По данным Центрального статистического управления, число туристов в Латвии за этот период увеличилось на 8,6%. В первые зимние месяцы Юрмала была вторым по популярности городом после Риги среди иностранных и местных туристов.

Половину ночевавших в Юрмале гостей составили туристы из Латвии, другую половину - иностранные туристы, в основном из России, Эстонии и Литвы.

Стоит отметить, что наблюдается прирост числа туристов из стратегически важных для Юрмалы стран, в которых проводятся маркетинговые мероприятия.

Так, на 95% увеличилось число туристов из Финляндии, на 45% - из Литвы и Норвегии, на 27% - из России и Эстонии. Число латвийских туристов выросло на 31%.

Самая высокая загруженность в первом квартале была в реабилитационных центрах и курортных гостиницах Юрмалы. Средняя продолжительность пребывания туристов в Юрмале составила трое суток.

Комментарии 4
Вася29 минут назад
Средний градус по стране... Из области жить стали лучше! А если сомневаешся, посмотри в офф. отчёты, заявления!
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Вася1 минуту назад
У тебя депресняк? Или гражданство получил и пытаешся стать "истинным" гражданином? Которому всё отлично с голой жопой в Латвии.
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ди..15 минут назад
Местные туристы, стали чаще посещать Юрмалу.... А до сего года латвийские туристы- любители природы, обходили- объезжали курорт стороной? Кому лапшу на уши вешаете?!
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