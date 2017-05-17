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В Юрмале в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году выросло число туристов на 31,3%.

По данным Центрального статистического управления, число туристов в Латвии за этот период увеличилось на 8,6%. В первые зимние месяцы Юрмала была вторым по популярности городом после Риги среди иностранных и местных туристов.

Половину ночевавших в Юрмале гостей составили туристы из Латвии, другую половину - иностранные туристы, в основном из России, Эстонии и Литвы.

Стоит отметить, что наблюдается прирост числа туристов из стратегически важных для Юрмалы стран, в которых проводятся маркетинговые мероприятия.

Так, на 95% увеличилось число туристов из Финляндии, на 45% - из Литвы и Норвегии, на 27% - из России и Эстонии. Число латвийских туристов выросло на 31%.

Самая высокая загруженность в первом квартале была в реабилитационных центрах и курортных гостиницах Юрмалы. Средняя продолжительность пребывания туристов в Юрмале составила трое суток.