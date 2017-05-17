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"Балтийский прайд" проводится каждый год в одной из трех стран Балтии, в этом году он пройдет в Таллине, а в следующем - в Риге, сообщили в объединении секс-меньшинств и их друзей "Мозаика".

Как отметила председатель правления "Мозаика" Кристине Гарина, ситуация в сфере прав секс-меньшинств в Латвии не радует.

"Слышно о громких нескрываемых случаях их дискриминации, приходится сталкиваться с такими ситуациями и отношением, которые, казалось, остались в далеком прошлом. Однако радует, что общество все же замечает эти случаи и не молчит", - добавила Гарина.

По ее словам, "Балтийский прайд 2018" в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители секс-меньшинств не считаются полноценными и равноправными членами общества.

"Балтийский прайд 2018" будет включать в себя 100 мероприятий, в которых организаторы поднимут вопрос о правах секс-меньшинств во всех странах ЕС.

Он начнется 3 марта и продлится 100 дней, его главной неделей будет период с 4 по 10 июня. Кульминацией "Балтийского прайда" станет уличное шествие, которое состоится 9 июня.

Как сообщалось ранее, в честь Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, 17 мая, посольство США у здания ведомства подняло радужный флаг.