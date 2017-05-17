В год столетия Латвии в Риге пройдет парад секс-меньшинств (51)

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Общество | 17 мая 2017 года, 18:05

"Балтийский прайд" проводится каждый год в одной из трех стран Балтии, в этом году он пройдет в Таллине, а в следующем - в Риге, сообщили в объединении секс-меньшинств и их друзей "Мозаика".

Как отметила председатель правления "Мозаика" Кристине Гарина, ситуация в сфере прав секс-меньшинств в Латвии не радует.

"Слышно о громких нескрываемых случаях их дискриминации, приходится сталкиваться с такими ситуациями и отношением, которые, казалось, остались в далеком прошлом. Однако радует, что общество все же замечает эти случаи и не молчит", - добавила Гарина.

По ее словам, "Балтийский прайд 2018" в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители секс-меньшинств не считаются полноценными и равноправными членами общества.

Как указывает "Mozaīka", так как для Латвии, Литвы и Эстонии 2018 год будет очень важным, так как будут отмечаться праздники столетия, также и "Балтийский прайд" в Риге отметит этот важный для жителей юбилей.

"Балтийский прайд 2018" будет включать в себя 100 мероприятий, в которых организаторы поднимут вопрос о правах секс-меньшинств во всех странах ЕС.

Он начнется 3 марта и продлится 100 дней, его главной неделей будет период с 4 по 10 июня. Кульминацией "Балтийского прайда" станет уличное шествие, которое состоится 9 июня.

Как сообщалось ранее, в честь Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, 17 мая, посольство США у здания ведомства подняло радужный флаг.

Комментарии 51
шустрый2 часа назад
Какая мерзОта....хотя,зоофилы и в нашем Сейме не бедствуют.
3
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Оккупант2 часа назад
Как можно такого рода порады вообще проводить?В центре же дети ходят!И видят эту гомосятену!Аж тошно!
2
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алекс2 часа назад
Американские содомиты не дремлют,воочию поддерживая (вывесив флаг гомиков над посольством в Риге-хорошо еще не над Белым домом в Вашингтоне)людей в Балтии,пытающихся развалить семейные вценности и уничтожить и так малочисленные латышские,литовские и эстонские нации.
И правительство их поддерживает.Мало того,что страну уничтожают,так еще и своих под корень хотят вывести.Господь уже даже эмигрировал из Латвии.
В Америке(повторюсь)-326 млн.населения,а в Латвии латышей хорошо ,если миллион наберется.
Так,глядишь,этнос может исчезнуть раньше обещанных 100 лет.
Какие шествия,какая поддержка-в норы и трахайте и лижите друг у друга и не лезьте в общество .У каждого свой выбор,но не надо нам его навязывать.
Где Домбрава-хозяин Латвии и защитник латышей?Или с радужным флагом пойдет в стройной колонне,раз над американским посольством флаг висит?
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