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Председатель Сената парламента Узбекистана Нигматилла Юлдашев во время официального визита в Латвию посетил Рижский свободный порт и встретился с его руководством.

Согласно информации управления Рижского порта, сотрудничество с Узбекистаном принесет пользу для всей транспортной отрасли Латвии, поскольку сможет обеспечить альтернативы сокращающемуся потоку транзитных грузов из России.

"Узбекистан является важным партнером и рынком для Рижского порта, особенно с учетом возможностей, которые для мультимодальных грузоперевозок предлагает динамично развивающийся узбекский центр логистики "Навои"", - сообщают представители Рижского порта.

Узбекская сторона проявила интерес к возможностям портовых предприятий в содействии развитию экспорта узбекских товаров на рынки европейских стран.

"Вся отрасль транспорта и логистики сейчас активно ищет новых партнеров. Мы открыты для самых разных предложений, и рынок Узбекистана интересен нам как из-за своих размеров, так и из-за географического расположения", - подчеркнул председатель правления Рижского порта Андрис Америкс.