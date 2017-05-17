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Pasažieru vilciens в Ночь музеев 20 мая с 18.00 до 24.00 будет применять ко всем разовым билетам на поезда скидку в размере 50%.

"Мы приглашаем пассажиров воспользоваться этим предложением и добираться до музеев именно поездом. Будь то дом Аспазии в Дубулты, Цесисский музей истории и искусств или Юрмальский музей под открытым небом", - отмечают представители предприятия.

Электронные билеты со скидкой можно будет купить на сайте предприятия, где в расписании движения поездов конкретные рейсы будут отмечены символом "Ночь музеев".

Билеты со скидкой также можно будет купить в поездах на тех станциях, где кассы закрыты.