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По мнению американского проповедника Ирвина Бакстера, третья часть населения Земли вскоре станет жертвой Третьей мировой войны. Он заявил, что боевые действия начнутся на территории Ирака и распространятся по всей планете, после чего в глобальной войне погибнут более 2,2 миллиардов человек. Сообщает topnews.ru со ссылкой на Daily Star.

В своем пророчестве Бакстер ссылается на библейскую книгу "Откровения", где упоминается река Ефрат, протекающая в этой стране.

"Освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрат", – пишет британская Daily Star.

"Угроза мировой войны достигла наивысшей вероятности в течение последних нескольких недель. Северная Корея угрожает Западу ядерным ударом. Мир втянут в интенсивный конфликт в Сирии с замысловатой и запутанной системой союзнических взаимоотношений", – отмечает издание.

"Примечательно, что Daily Star неоднократно предсказывало Третью мировую войну, ссылаясь на разные источники. Кроме британского таблоида, о вероятности глобального конфликта говорили Нострадамус, Ванга", - отмечает topnews.ru.

Согласно информации издания, провидец Фон Верденберг назначил роковую дату на 2017 год, а предвестием указал приход к власти в Москве военных.

Американская ясновидящая Джин Диксон утверждала, что Третья мировая, которая начнется вскоре после этого, продлится два года, в результате чего население Земли сократится до 600 миллионов.

В свою очередь, преподобный Серафим Саровский еще два века назад дал России рецепт спасения в мировом катаклизме: "Россия спасется Крестными ходами", – говорил старец.

Источник: topnews.ru