Американский проповедник: грядет Третья мировая война, где погибнут 2,2 млрд человек (6)
По мнению американского проповедника Ирвина Бакстера, третья часть населения Земли вскоре станет жертвой Третьей мировой войны. Он заявил, что боевые действия начнутся на территории Ирака и распространятся по всей планете, после чего в глобальной войне погибнут более 2,2 миллиардов человек. Сообщает topnews.ru со ссылкой на Daily Star.
В своем пророчестве Бакстер ссылается на библейскую книгу "Откровения", где упоминается река Ефрат, протекающая в этой стране.
"Освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрат", – пишет британская Daily Star.
"Угроза мировой войны достигла наивысшей вероятности в течение последних нескольких недель. Северная Корея угрожает Западу ядерным ударом. Мир втянут в интенсивный конфликт в Сирии с замысловатой и запутанной системой союзнических взаимоотношений", – отмечает издание.
"Примечательно, что Daily Star неоднократно предсказывало Третью мировую войну, ссылаясь на разные источники. Кроме британского таблоида, о вероятности глобального конфликта говорили Нострадамус, Ванга", - отмечает topnews.ru.
Согласно информации издания, провидец Фон Верденберг назначил роковую дату на 2017 год, а предвестием указал приход к власти в Москве военных.
Американская ясновидящая Джин Диксон утверждала, что Третья мировая, которая начнется вскоре после этого, продлится два года, в результате чего население Земли сократится до 600 миллионов.
В свою очередь, преподобный Серафим Саровский еще два века назад дал России рецепт спасения в мировом катаклизме: "Россия спасется Крестными ходами", – говорил старец.
Источник: topnews.ru