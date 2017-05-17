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Король Нидерландов Виллем-Александр признался, что после вступления на престол регулярно управлял самолетом пассажирских авиалиний.

Монарх летал в качестве второго пилота на рейсах KLM. Пассажиры иногда узнавали его голос. Садясь за штурвал, король не называл своего имени, обращаясь к пассажирам по громкой связи. Кроме того, пилота сложно узнать в форме и фуражке.

О том, что у Виллем-Александр пилотирует самолеты, было известно до его восхождения на трон в 2013 году. Он садился за штурвал относительно небольшого среднемагистрального Fokker 70 в качестве "гостевого пилота", чтобы сохранить лицензию летчика.

Однако до сих пор не было известно, что и после коронации он дважды в месяц инкогнито работал вторым пилотом.

В интервью газете De Telegraaf король рассказал, что собирается продолжить управлять самолетом, а летом пройдет курсы управлением более крупным лайнером Boeing 737s.

"Было бы приятно когда-нибудь начать летать к новым пунктам назначения, с большим числом пассажиров, на более длинные расстояния. На самом деле я именно поэтому учусь пилотировать 737", - пояснил монарх.