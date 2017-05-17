Общество |

На этой неделе в Андижанской области Узбекистана произошло массовое отравление мороженым. По предварительным данным, от некачественного продукта в общей сложности пострадало 1,5 тысячи человек. В медучреждения были госпитализированы 200 человек.

По информации журналистов, состояние пятерых госпитализированных оценивается как крайне тяжелое - они были переведены в реанимационное отделение.

Первые сообщения о массовом отравлении появились в минувший понедельник, 15 мая. 46-летний предприниматель из Шахриханского района по имени Икромжон, который первым сообщил о произошедшем, также сообщил, что в городе ходят слухи о том, что от отравления умерли уже от 7 до 10 человек.

Как пояснил журналистам сотрудник администрации города Шахрихан, согласившийся дать комментарий на условиях анонимности, жители района и города отравились после употребления самодельного мороженого.

"Сейчас по всему городу проверяют предприятия по продаже мороженого. Нам удалось выяснить, что в воскресенье из Кувы - города, который граничит с Шахриханом, на местные рынки привезли "самодельное мороженое". Это мороженое не относится ни к одному бренду. Сверху мороженое было покрыто клубникой", - рассказал он.

"Согласно экспертизе Центра санитарно-эпидемиологического надзора, клубника выращивалась с пестицидами. В жару эти пестициды вступили в реакцию с мороженым, образовались опасные для организма человека токсины. Так как дешевое мороженое продавали торговцы на базаре, им отравилось очень много человек", - добавил местный чиновник.

В разговоре с журналистами представители офиса главного государственного санитарного врача Узбекистана, а также представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию о том, что их руководители и коллеги уже были отправлены в Шахрихан для устранения сложившейся ситуации.