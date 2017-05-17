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Московская полиция задержала солиста рок-группы "Би-2" Леву с наркотиками во время футбольного матча "Спартак" — "Терек", сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча, задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота", - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По данным информированного источника, задержанный — солист рок-группы "Би-2" Егор Бортник, известный как Лева Би-2.