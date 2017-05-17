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Президент США Дональд Трамп считает, что ни один политик в его стране не сталкивался с таким несправедливым отношением к себе, как он.

"Посмотрите, как относятся ко мне, особенно СМИ! Ни к одному политику в истории, и я говорю это с большой уверенностью, не относились хуже или более несправедливо", - заявил Трамп, выступая перед выпускниками Академии береговой службы США.

По словам главы государства, нельзя позволять недоброжелателям встать на пути у мечты.

"Противники сделают вас сильнее. Не сдавайтесь, не отступайте и не прекращайте делать то, что вы считаете правильным", - сказал Трамп.

Обращаясь к выпускникам, президент США заявил, что в течение их жизни они будут сталкиваться с вещами, которые не всегда справедливы, некоторые вещи, которые они не заслужили, будут с ними происходить.