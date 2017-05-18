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В четверг воздух в Латвии прогреется до +21 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На территории страны будет преимущественно пасмурно, местами пройдет дождь. Дует умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха по стране составит от +14 до +21.

В Риге сегодня пасмурно, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до +19 градусов.

Напомним, с середины недели на территорию страны начали поступать теплые воздушные массы, и в выходные температура может достичь +25 градусов.