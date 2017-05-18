В Латвии потеплеет до +21 градуса (1)
Общество | 18 мая 2017 года, 08:10
В четверг воздух в Латвии прогреется до +21 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
На территории страны будет преимущественно пасмурно, местами пройдет дождь. Дует умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха по стране составит от +14 до +21.
В Риге сегодня пасмурно, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до +19 градусов.
Напомним, с середины недели на территорию страны начали поступать теплые воздушные массы, и в выходные температура может достичь +25 градусов.
Построенные в Екабпилсе общественный туалет, за 85 тыс. евро, который местные жители окрестили «золотым домиком» и новым туристическим объектом, скорей всего, не станет самым дорогим сооружением этого сезона. Новый план инвестиций Рижской думы свидетельствует, что столичные власти намерены потратиться на строительство общественного туалета 90 тыс. евро. Но бюджетных средств не так и много, чтобы обеспечить достаточное количество объектов такого типа в городе