Собрано 10 тысяч подписей за всенародное избрание президента (3)
Общество | 18 мая 2017 года, 09:50
На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за всенародное избрание президента Латвии.
Инициатором сбора подписей был Бруно Озолиньш, и собирались они в течение шести лет.
В своей инициативе он пишет, что, будучи гражданином Латвии, он доверяет ее народу и не хочет узнавать имя кандидата в президенты страны за два дня до выборов. Кандидатуру следует назвать по крайней мере за месяц и обсудить.
Парламентская группа по возможному расширению полномочий президента Латвии рассматривает всенародное избрание президента как один из вариантов. Второй вариант - коллегия выборщиков, куда вошли бы депутаты Сейма и представители самоуправлений.
А толк в этом?Если все равно будет так как решил сейм!Надо собирать подписи не за то что-бы народ мог президента избирать,а за то что-бы народ мог сам решать,устраивает ли его нынешний сейм или нет,и если не устраивает,то расформировать его к чертям собачьим!Тогда в стране будет порядок,и честные выборы!Пока у нас в стране все решает сейм от президента толку ноль(
114
Ответить
Как обычно, соберутся посмеются,и решат что народ ещё не готов.
3
Ответить
Pravjas4aja Sekta nedopustit etogo...toljko esli ih k stenke postavitj
2
Ответить