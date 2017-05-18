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В субботу, 20 мая, в рамках европейской Ночи музеев уже шестой год подряд будет открыто здание Рижской думы – Ратуша. С 18.00 до 24.00 посетители смогут осмотреть помещения Ратуши, в том числе кабинет председателя думы, где гостей радушно будут встречать коты Рижской думы Мурис и Кузя. Оба любимца сотрудников думы обычно очень гостеприимны и охотно фотографируются, однако переменчивое кошачье настроение не гарантирует такой возможности всем желающим.

В здании Рижской думы можно будет посетить зал заседаний, посмотреть на фонтан, Портретный зал, где размещены изображения всех мэров Риги, а также полюбоваться видом на Старый город с балкона Ратуши, который специально будет открыт для посетителей в это время. В зале заседаний гости смогут вжиться в роль депутата и на большом экране посмотреть информационные видеоматериалы о нашей столице. В свою очередь в вестибюле второго этажа выставлен макет исторического центра Риги.

С более подробной программой можно ознакомиться ЗДЕСЬ!