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Государственный контроль обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность начисленных в прошлом году доплат работникам госучреждений.

В ходе финансовой ревизии госучреждений в 2016 году выборочно было проверено начисление доплат работникам. Госконтроль не получил обоснования для начислений доплат в размере более 6 млн евро.

"Процесс начисления доплат носит формальный характер и не вызывает уверенности в том, что он основан на оценке вклада работника в достижение целей предприятия", - заявила руководитель Госконтроля Элита Круминя.

Она также отметила, что были случаи, когда доплаты начислялись за работу, которая относится к основным служебным обязанностям.

В ходе ревизий Госкнтроль выявил пять нарушений правовых норм в выплате вознаграждений, компенсаций, премий и денежных наград, по которым готовит информацию для подачи в Генпрокуратуру.

Госконтроль просит Генпрокуратуру дать оценку порядку начисления премий и доплат в агентстве Рижского университета им. Страдиня "Институт безопасности труда и здоровья среды", в Министерстве экономики, Латвийском агентстве инвестиций и развития, Министерстве образования и науки и Латвийском национальном художественном музее.

Как отметила Круминя, в госучреждениях выявлено много нарушений, но в Генпрокуратуру Госконтроль обращается только по поводу наиболее тяжелых случаев.

Фото: Rinalds Ekmanis