Госконтроль: госучреждения не обосновали выплату премий на сумму 6 млн евро (6)

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Общество | 18 мая 2017 года, 11:55

Государственный контроль обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность начисленных в прошлом году доплат работникам госучреждений.

В ходе финансовой ревизии госучреждений в 2016 году выборочно было проверено начисление доплат работникам. Госконтроль не получил обоснования для начислений доплат в размере более 6 млн евро.

"Процесс начисления доплат носит формальный характер и не вызывает уверенности в том, что он основан на оценке вклада работника в достижение целей предприятия", - заявила руководитель Госконтроля Элита Круминя.

Она также отметила, что были случаи, когда доплаты начислялись за работу, которая относится к основным служебным обязанностям.

В ходе ревизий Госкнтроль выявил пять нарушений правовых норм в выплате вознаграждений, компенсаций, премий и денежных наград, по которым готовит информацию для подачи в Генпрокуратуру.

Госконтроль просит Генпрокуратуру дать оценку порядку начисления премий и доплат в агентстве Рижского университета им. Страдиня "Институт безопасности труда и здоровья среды", в Министерстве экономики, Латвийском агентстве инвестиций и развития, Министерстве образования и науки и Латвийском национальном художественном музее.

Как отметила Круминя, в госучреждениях выявлено много нарушений, но в Генпрокуратуру Госконтроль обращается только по поводу наиболее тяжелых случаев.

Фото: Rinalds Ekmanis

Комментарии 6
Н.В.ГОГОЛЬ28 минут назад
...Даже не подозревал, что будет столько мертвых душ,и за это им ничего не будет.
Во где воровская контора!Только урвать, распилить,и спрятать на островах.
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Sedna11 минут назад
Что значит " не обосновали"? Обоснование: очень хочется! Трудно бумажки перекладывать туда-сюда и сидеть в контроле целых 8 часов. Тяжкий труд. Дайте денег,чтобы не скучно было. Это ж Латвия, мы только в чужих глазах песчинки сидим, в своих и брёвна не видать.
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Динго8 минут назад
Хе, им надо сюда пригласить ими любимого Навального. Тот быстренько митинги против коррупции организует. Если, конечно, Пиндосия разрешит. Вот отмоет глаз от зелёнки и увидит, что латышская коррупция ни в какое сравнение с Россией не идёт. Удачи!
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