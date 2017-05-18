Общество |

Сегодня, 18 мая, открылся реконструированный магазин Maxima Latvija в Риге, на улице Лидоню, 30, в реконструкцию которого инвестировано 600 000 евро.

“Жители очень ждали открытия этого магазина - в прошлом году, когда магазин закрыли, чуть ли не на следующий день мы стали получать телефонные звонки, электронные письма и вопросы в социальных сетях, когда откроем этот магазин”, – говорит операционный руководитель Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

Работы по реконструкции начались уже в прошлом году. В магазине заменили пол, освещение, полки, холодильники, морозильники, а также другое оборудование. В свою очередь фасад здания приобрел новые акценты, а для удобства клиентов и работников в магазине на входе построен тамбур.

“Магазину требовалось новое дыхание, поэтому мы провели его реконструкцию. Сейчас магазин стал более нарядным, светлым, и надеемся, что жители оценят перемены. Учитывая изменение привычек клиентов, в этом магазине мы расширили ассортимент свежих продовольственных товаров”, – продолжает Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

Maxima Latvija в апреле нынешнего года уже открыла реконструированный магазин в Даугавпилсе и новый магазин в Олайне. В этом году также намечено проведение реконструкции еще нескольких магазинов, будут открыты и новые.

Общая площадь магазина Maxima X в Риге, на улице Лидоню, 30 составляет 304,7 кв.м. В нем будут трудиться 22 работника. В магазине, как и раньше, будет три кассы, а для удобства местных жителей будет установлена доска объявлений.